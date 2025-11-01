Inter, Diouf non convince: a gennaio può partire. A centrocampo torna di moda l'idea Frendrup

L'Inter gioca su più fronti. Da una parte c'è il campo con un campionato che sta procedendo nella giusta direzione, anche se la classifica può e deve essere ancora migliorata. La Champions League sorride già di più con l'obiettivo della squadra allenata da Cristian Chivu è di arrivare fra le prime otto classificate per guadagnare l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. Sul campo invece si aspetta il mese di gennaio per aggiungere qualità alla rosa specialmente a centrocampo.

In quella zona del campo infatti i nerazzurri avrebbero acquistato Andy Diouf, centrocampista 22enne acquistato dal Lens la scorsa estate per 20 milioni di euro. La scelta però non è stata fin qui ripagata da quanto fatto vedere sul rettangolo verde. Il giocatore è di fatto un oggetto misterioso visto che nel corso della stagione ha disputato complessivamente 26 minuti. L’intenzione dei nerazzurri adesso sarebbe quella di venerdì in prestito nella sessione invernale di trattative.

E fra i profili che sarebbero sondati, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Morten Frendrup del Genoa. Il centrocampista danese era già uno degli obiettivi nerazzurri a luglio scorso ma alla fine il giocatore ha voluto rimanere in rossoblù per giocarsi le sue carte. Adesso potrebbe nuovamente alzarsi il pressing ma resta da vedere la posizione del club ligure.