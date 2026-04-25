Inter, Diouf per ora è rimandato: doppia possibilità per l'estate, può partire in prestito

Non è ancora tempo di bilanci definitivi, ma per Andy Diouf le prossime settimane potrebbero indirizzare in modo decisivo il suo percorso all’Inter. Arrivato dal Lens la scorsa estate con un investimento importante – circa 20 milioni più bonus – il centrocampista francese ha vissuto una stagione di adattamento, senza mai conquistare pienamente un posto nelle rotazioni. I numeri raccontano di 25 presenze, 652 minuti e tre gol, distribuiti tra Coppa Italia e Champions League, ma ancora zero centri in Serie A. Un rendimento altalenante, che però non cancella gli spunti di qualità e personalità intravisti nel corso dell’anno, sufficienti a lasciare aperta ogni valutazione.

Il nodo principale riguarda il futuro: permanenza o cessione? La decisione sarà condivisa tra club e giocatore e dipenderà anche dal mercato degli altri centrocampisti. L’ipotesi più concreta resta quella di una partenza temporanea, magari mantenendo il controllo sul cartellino, per garantirgli continuità. Cristian Chivu ne apprezza l’esuberanza e le doti nell’uno contro uno, qualità emerse anche recentemente contro il Como. Tuttavia, Diouf paga ancora limiti nella lettura delle situazioni di gioco e nella gestione dei ritmi, aspetti fondamentali per imporsi stabilmente.

Il talento non si discute, ma serve equilibrio. E forse, prima ancora di una scelta definitiva, è proprio il tempo l’alleato più prezioso per trasformare le potenzialità in certezze. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.