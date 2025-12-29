Inter, Calhanoglu esulta su Instagram: "Chiudiamo l'anno con una vittoria. Arrivederci al 2026"

Il successo di Bergamo ha consentito all'Inter di tenere il passo di Juve, Milan e Napoli, grazie al decisivo gol di Lautaro Martinez. Una chiusura di 2025 dolce per i nerazzurri, reduci dalla deludente trasferta di Riad, per la Supercoppa Italiana. La squadra di Chivu dunque si riporta in vetta solitaria della classifica con un punto di vantaggio sui rossoneri, due sul Napoli e quattro sulla Juve, che ha anche una gara in più. Stasera invece toccherà alla Roma, mentre il Como è distante nove punti e il Bologna 10.

Hakan Calhanoglu, in campo ieri, su Instagram ha celebrato i tre punti ottenuti ieri sera contro la squadra di Palladino. "Finendo l'anno con una vittoria. Auguro a tutti un felice anno nuovo e arrivederci al 2026" conclude il turco nel post attraverso il quale saluta l'anno in chiusura.