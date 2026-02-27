Inter, Dumfries torna sul Bodo: "Brutto risultato, ma grato per il rientro dopo 107 giorni"
A distanza di alcuni giorni dalla cocente sconfitta col Bodo/Glimt costata l'eliminazione dalla Champions League all'Inter, Denzel Dumfries ha voluto sottolineare il suo ritorno in campo 3 mesi e mezzo dopo l'ultima volta.
"Brutto risultato, ma grato per il mio rientro dopo 107 giorni", il messaggio sui propri canali social dell'olandese a corredo di un video che ritrae i suoi primi passi sul terreno di gioco di San Siro all'81' della sfida contro i norvegesi in sostituzione di Yann Bisseck.
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
