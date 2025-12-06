Primo successo per il Verona, Belghali: "Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra"

Rafik Belghali, autore del gol che ha sbloccato Verona-Atalanta, ha così parlato ai microfoni di Sky al termine della partita vinta per 3-1 dagli scaligeri, primo successo in questo campionato per i gialloblù:

"Sono felice dei tre punti dopo aver sofferto così tanto, sono felice per la squadra, per l'allenatore, per tutto il club".

Come è nata questa vittoria?

"Penso che sapessimo cosa fare, stare uniti e abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Questa vittoria è il premio al nostro lavoro".