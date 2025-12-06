Primo successo per il Verona, Belghali: "Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra"
TUTTO mercato WEB
Rafik Belghali, autore del gol che ha sbloccato Verona-Atalanta, ha così parlato ai microfoni di Sky al termine della partita vinta per 3-1 dagli scaligeri, primo successo in questo campionato per i gialloblù:
"Sono felice dei tre punti dopo aver sofferto così tanto, sono felice per la squadra, per l'allenatore, per tutto il club".
Come è nata questa vittoria?
"Penso che sapessimo cosa fare, stare uniti e abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Questa vittoria è il premio al nostro lavoro".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile