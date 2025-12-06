Fiorentina, Verona e la speranza data dal... Verona: nel 2022/23 salvo, a gennaio aveva 5 punti

La 14^ giornata di Serie A è alle porte, Verona e Fiorentina si apprestano ad affrontare rispettivamente Atalanta e Sasssuolo in situazioni a dir poco delicate. Entrambe le squadre infatti hanno 6 punti in classifica, con ancora zero vittorie.

Se è vero che nessuna squadra si è mai salvata non avendo mai vinto a questo punto del campionato, è altrettanto vero che ci sono dei precedenti di squadre che, invece, con anche meno punti, sono riuscite a centrare l'impresa. Una su tutte, di recente, riguarda proprio l'Hellas Verona.

Siamo nella stagione 2022/2023. Nelle prime 5 giornate i gialloblu collezionarono 5 punti, uno in meno di oggi: 2 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria (il 4 settembre contro la Sampdoria, per 2-1). Da allora e fino alla 15^ giornata compresa arrivarono però ben 10 sconfitte consecutive. Nel mezzo ci fu l'esonero di Gabriele Cioffi con l'avvento di Salvatore Bocchetti. Bocchetti allenò grazie a una speciale deroga, visto che non era in possesso dell'abilitazione UEFA Pro (necessaria per allenare in Serie A). Lo stesso tecnico venne poi affiancato Zaffaroni alla scadenza di tale deroga, dunque durante la lunga sosta per il Mondiale in Qatar la società scaligera non cambiò guida tecnica nonostante tutto, anche se il direttore sportivo Sogliano fece arrivare alcuni giocatori rivelatisi poi fondamentali per la salvezza come Cyril Ngonge e Adolfo Gaich.

Alla ripresa del campionato a gennaio dunque il Verona ripartì con appena 5 punti. Il 4 gennaio 2023 arrivò un pareggio a Torino (con gol di Djuric, 1-1), poi ecco la seconda vittoria, con doppietta di Lazovic nel 2-0 alla Cremonese. Il girone di ritorno degli scaligeri fu migliore e portò alla conquista del playout, nel quale ebbero la meglio sullo Spezia.