Roma, il Brighton rivuole Ferguson? Hurzeler: "Vedremo, Tzimas out molti mesi"

Il Brighton, club che detiene la proprietà del cartellino dell'attaccante attualmente in prestito alla Roma, Evan Ferguson, potrebbe valutare di chiedere ai giallorossi il rientro anticipato del centravanti.

9 presenze, 1 gol e 1 assist per l'attaccante fino a qui in Serie A, ma soprattutto l'impressione che stia lentamente scendendo sempre di più nelle gerarchie per il posto da centravanti della squadra di Gasperini. Intanto il Brighton deve fare i conti con un infortunio importante, quello del proprio attaccante Stefanos Tzimas, che per bocca del tecnico Fabian Hürzeler verrà tenuto ai box per "molti mesi" a causa dell'infortunio al ginocchio che ha subito.

Nel corso di una conferenza stampa Hurzeler ha parlato direttamente dell'ipotesi di richiamare alla base Ferguson nel corso del mercato di gennaio: "Vedremo quando arriverà gennaio come cercheremo di migliorare la squadra e quali cambiamenti vorremo fare. Ma al momento abbiamo ancora qualche settimana davanti. Dobbiamo trovare soluzioni all’interno della rosa e con i giocatori che abbiamo, e la squadra è decisamente buona abbastanza per trovare buone soluzioni”, le sue parole. Insomma, l'allenatore non ha parlato direttamente dell'irlandese, facendo capire di voler prima capire che soluzioni possono dargli i giocatori attualmente in rosa. L'ipotesi però non sembra così irrealistica, considerando che la stessa Roma sta facendo riflessioni su come rinforzarsi in quel reparto per dare più peso alla fase offensiva.