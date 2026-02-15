"Non si può fare una cosa del genere. Non esiste": rosso Kalulu, Chiellini furioso dopo Inter-Juve

Solitamente il Derby d'Italia lascia spesso e volentieri polemiche e nervi a fior di pelle tra direzione di gara, esito del match e scintille in campo. Questa volta però la panchina della Juventus ha perso completamente le staffe all'indirizzo dell'arbitro Federico La Penna al termine della partita, vinta 3-2 dai nerazzurri di Chivu ma con l'espulsione discussa di Pierre Kalulu per somma di ammonizioni. Nel mirino il secondo giallo estratto per il difensore francese per un lieve contatto ai danni di Bastoni, involato in contropiede.

Infatti, in un video virale sul web e girato da tifosi presenti a ridosso del tunnel che porta nella "pancia" del Meazza, prima nei tunnel e poi negli spogliatoi, sono state girate scene accesissime del tecnico bianconero Luciano Spalletti e del CEO Damien Comolli: il primo faccia a faccia con l'ufficiale di gara, totalmente in collera, il dirigente della Vecchia Signora invece trascinato via a stenti.

Ma c'è un'altra scena che non è sfuggita all'attenzione. Infatti, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini si è rivolto all'arbitro La Penna per manifestare tutta l'indignazione e la rabbia per la decisione di lasciare in 10 contro 11 i bianconeri: "Non si può fare una cosa del genere, non esiste. Non esiste", le parole dell'ex simbolico guardiano bianconero. Con tanto di gesti evidenti e atti a sottolineare la collera per quanto accaduto.