Il treno che non conosce caro carburante: Carlos Augusto aspetta un rinnovo meritatissimo

Per Carlos Augusto un inizio di stagione da applausi confermato dalla prova maiuscola, pur senza gol o assist, messa in campo contro la Fiorentina: prima della gara contro i viola in 438 minuti (tra tutte le competizioni) ha trovato 4 gol e 2 assist in nerazzurro, dopo essere sceso in campo da titolare in sole 4 delle 10 partite possibili. Numeri che ora sono leggermente diversi ma che confermano quanto sia giustificata la scelta dell'Inter di mettere bianco su nero il rinnovo di contratto entro fine mese, con nuovo legame fino al 2031.

Due traverse e un ruolo da protagonista in qualsiasi ruolo giochi

Braccetto della difesa a tre o esterno di fascia, il brasiliano è 'on fire': oggi ha dato l'ennesima dimostrazione di uno stato di forma straripante che lo ha portato con costanza al cross in area (De Gea due volte decisivo su Esposito e Thuram) e arma letale sui calci piazzati, con due deviazioni che hanno scheggiato la traversa nella ripresa, nel momento di maggior spinta nerazzurra a caccia del pari.

Più il rinnovo forse si dovrà presto mettere in discussione la scelta di Carlo Ancelotti di non convocarlo in Nazionale da oltre un anno: possibile che un rendimento come quello dell'ex Monza, in un campionato che 'Carletto' conosce benissimo non venga premiato con una presenza fissa nella selezione verdeoro, a caccia di risposte dopo l'ennesimo Mondiale deludente?