Davide Frattesi involuto? Ha bisogno di trovare continuità, ora arranca anche in Nazionale

Cosa sta succedendo a Davide Frattesi? Come fermare questa apparente involuzione? Dopo la partita di ieri, dopo che l'Italia nella mezz'ora finale del match di San Siro è stata spazzata via dalla Norvegia di Haaland, aumentano i dubbi sul momento del centrocampista nerazzurro. Il primo calciatore sostituito da Gennaro Gattuso nel corso del match perso 4-1. "Nella ripresa non faceva più i movimenti giusti, non si allargava", s'è limitato a dire in conferenza stampa il CT. Uno dei motivi per cui l'Italia nella ripresa non è stata quella del primo tempo, anche se poi pure con l'ingresso di Cristante la musica non è cambiata. Anzi.

Però Frattesi ieri sera non era piaciuto nemmeno nel primo tempo, forse l'unica nota stonata di una prima frazione che ha visto gli azzurri andare subito in vantaggio grazie a Pio Esposito e poi rientrare negli spogliatoi meritatamente in vantaggio. Non è mai riuscito a rendersi pericoloso coi suoi movimenti senza palla, non è mai stato nel centro del gioco.

A San Siro Gattuso gli ha dato una possibilità dal primo minuto nonostante fosse diffidato, ma le risposte non sono state quelle sperate. Sembrano lontanissimi i tempi in cui Frattesi era il miglior marcatore dell'era Spalletti. I tempi in cui rubava le luci della ribalta agli attaccanti. Con sette gol in 22 presenze è stato il calciatore che ha realizzato più reti quando alla guida degli azzurri c'era il tecnico di Certaldo. L'ultimo gol il 14 ottobre 2024, contro Israele.

Oggi però Frattesi vive tutt'altro momento, penalizzato anche da un impiego con l'Inter che col passaggio da Inzaghi e Chivu è anche diminuito. Da anni il centrocampista romano classe '99 cerca più spazio, un club capace di garantirgli maggiore continuità nell'undici titolare. Una ricerca che probabilmente già a gennaio dovrà portare a dei risultati visto che nella squadra nerazzurra il suo momento per essere protagonista con continuità non sembra arrivare mai. Anzi, quest'anno fin qui va anche peggio rispetto alle scorse stagioni.