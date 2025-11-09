Inter già in vantaggio contro la Lazio: Lautaro Martinez la sblocca di collo esterno al 3'
Inter già in vantaggio contro la Lazio. Al 3' Bastoni mette pressione a Isaksen e serve in area sulla sinistra il capitano Lautaro Martinez, a cui esce un destro di collo esterno che non lascia scampo a Provedel. Nerazzurri avanti contro i biancocelesti.
