Inter-Goretzka, avanti tutta. Operazione complicata, ma l'assist può arrivare da... Lookman

Come riferisce questa mattina Tuttosport, l’Inter accelera per Leon Goretzka. La concorrenza dell’Arsenal resta forte, ma in Italia i nerazzurri sembrano in pole per il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza e dunque libero di firmare a parametro zero. A gennaio era stato vicino all’Atletico Madrid, mentre il Milan, dopo un sondaggio, sembra aver definitivamente virato su André del Corinthians.

La pista Goretzka rappresenterebbe un cambio di rotta rispetto alle linee guida iniziali di Oaktree, orientate su profili Under 23. Tuttavia, l’Inter perderà a fine stagione diversi senatori in scadenza, da Sommer ad Acerbi, passando per De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, e la dirigenza ha spiegato alla proprietà la necessità di mantenere un’ossatura esperta per restare competitivi in Europa. Ad agevolare l'operazione, inoltre, ci potrebbero essere gli ottimi rapporti che il club ha con l'agenzia Roof che gestisce il calciatore, la stessa che ha in procura anche Ademola Lookman e che la scorsa estate lo offrì propri ai nerazzurri.

In generale, il centrocampo è il reparto che più subirà una trasformazione. Oltre a Mkhitaryan, anche Frattesi e Calhanoglu potrebbero lasciare il capoluogo lombardo. Intanto sono stati bloccati talenti come Massolin e si prepara la recompra di Aleksander Stankovic, mentre gli osservatori seguono Ismael Koné e il 2008 Vasilije Kostov.