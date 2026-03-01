Derby tra Inter e Milan per Goretzka. Il futuro in nerazzurro può essere legato a quello di Calha

Tira aria di derby di mercato per Leon Goretzka. Il centrocampista ha deciso di non rinnovare con il Bayern Monaco, diventando così uno dei pezzi pregiati a parametro zero. A gennaio lo aveva cercato l’Atletico Madrid, ma il tedesco ha preferito prendersi tempo perché a 31 anni, il prossimo sarà l’ultimo grande contratto della carriera ed è per questo che si lascerà anche questi ultimi mesi per decidere.

Come riferisce Tuttosport, in Italia si sono mosse in particolare Milan e Inter. I rossoneri valutano Goretzka come profilo ideale per alzare la “cilindrata europea” del centrocampo in vista del ritorno in Champions, perché con elementi d’esperienza come Luka Modric e Adrien Rabiot, andrebbe a formare un reparto di assoluto livello internazionale. Sul fronte nerazzurro, il possibile arrivo del tedesco sarebbe funzionale al 3-4-2-1 che Cristian Chivu vuole consolidare. Attenzione anche alla situazione di Hakan Calhanoglu, nel mirino del Galatasaray: un’eventuale cessione renderebbe necessario un innesto di spessore.

L’ingaggio da 7 milioni più bonus e la concorrenza della Premier complicano i piani, ma la Serie A offre a Goretzka un ruolo centrale e un calcio meno logorante, due fattori che, si legge sul quotidiano, potrebbero fare la differenza nella scelta finale che dovrà maturare nei prossimi mesi il tedesco.