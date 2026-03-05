La prima pagina di QS è sulla Coppa Italia: "L'Atalanta c'è, orgoglio Lazio"

"L'Atalanta c'è, orgoglio Lazio". È questo il titolo scelto oggi da QS per l'apertura della sua prima pagina, dedicata in gran parte al 2-2 andato in scena ieri sera all'Olimpico nella semifinale d'andata di Coppa Italia (la seconda dopo Como-Inter di martedì sera): "Coppa Italia, andata di semifinale: 2-2 in un Olimpico deserto".

Nel taglio basso spicca poi anche un titolo dedicato al Derby di Milano di domenica sera e alla sfida in regia tra Modric e Calhanoglu: "Modric-Calha, sfida in regia tra derby e futuro - si legge -. Il croato è in scadenza: rossoneri in pressing. L'ex di turno corteggiato dal Galatasaray".

"È stata una partita bella ed equilibrata contro una squadra forte come la Lazio - ha sottolineato ieri il tecnico dei bergamaschi Palladino nella conferenza stampa post partita -. Ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento, sono allenati benissimo. Abbiamo fatto una grande prestazione, specialmente nel primo tempo mandando fuori giri la Lazio con il palleggio. Ci è mancata la scelta finale negli ultimi 25 metri che è fondamentale. Nel secondo tempo dopo il gol preso c'è stata un'ottima reazione, abbiamo pareggiato subito due volte e ci portiamo a casa un ottimo risultato. È stato fatto il primo tempo, è ancora tutto aperto. Vogliamo provare ad arrivare in finale".