Inter, il 28 ottobre l'assemblea dei soci. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio

Dopo il Cda andato in scena lo scorso 28 settembre, nel quale era stato approvato il bilancio - con perdita quantificata in circa 140 milioni di euro - ad un mese di distanza, ovvero il prossimo 28 ottobre, si terrà si terrà l'assemblea dei soci per entrare nel merito. A comunicarlo è l'Inter stessa attraverso una nota ufficiale:

"I signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci il giorno 28 ottobre 2022, alle ore 10.30, presso l'Hotel Palazzo Parigi in Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio di F.C. Internazionale Milano S.p.A. al 30 giugno 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del soggetto incaricato della revisione di F.C. Internazionale Milano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Varie ed eventuali".