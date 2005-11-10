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Torres, operato Pennington: nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione. La nota

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 17:19Serie C
08.10.2026 17:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che la Torres "comunica che Nicholas Pennington ha svolto in data odierna un intervento di meniscectomia per la pulizia del menisco interno del ginocchio destro. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal Dottor Manunta presso il Mater Olbia Hospital. Il centrocampista rossoblù nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione seguito dallo staff medico rossoblù".

Verranno dunque resi noti solo successivamente i tempi che riporteranno il calciatore in campo.

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