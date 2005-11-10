Repice impressionato da Kayode: "Davanti a Olise si è permesso anche di fare un sombrero"

"Kayode? C'è da stropicciarsi gli occhi a vederlo giocare. Lui aveva davanti Olise e Dembele e si è permesso anche di fare un sombrero. Lui è un talento che ha lavorato come non mai e che ha capito dove si trova". Francesco Repice, storica voce di Radio Rai e radiocronista ufficiale della Nazionale italiana, ha parlato a Radio FirenzeViola commentando le ottime prestazione del terzino della nazionale di Mancini, ex Fiorentina e attualmente al Brentford, autore di ottime prove in Nations League.

E invece di Ndour che idea si è fatto?

"E' un ragazzo con grandi possibilità tecniche e atletiche. Ma deve giocare, giocare, giocare e giocare. Non ha bisogno di imparare, deve calarsi nelle realtà della Fiorentina ma evidentemente ha delle qualità questo ragazzo. Mi viene da pensare che Vanoli cercherà di sfruttarle al massimo".

Repice concede anche un pensiero anche sulla Fiorentina: "Io sono rimasto molto sorpreso da quanto accaduto in casa Fiorentina quest'estate. Sono vicino a Fabio Grosso, lo conosco bene, ma ancora non l'ho sentito perché non so cosa sia successo. Resto dell'opinione che Paolo Vanoli avrebbe meritato di restare sulla panchina viola al termine della scorsa stagione. Ma devo ammettere che non è facile allenare in una piazza come Firenze".