Del Lungo: “Al Mantova grazie a mister Modesto. Somiglia molto a Gasperini"
Tommaso Maschio
Il difensore Tommaso Del Lungo ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia del Mantova dove ha ritrovato come allenatore quel Francesco Modesto che lo aveva avuto nell’Atalanta Under 23: “Sono qui grazie al mister, per me Mantova rappresenta una grandissima occasione. Si tratta di un club molto ambizioso e io ho tanta voglia di ripartire e fare bene dopo il lungo stop della passata stagione a causa di un problema alla caviglia. - spiega il classe 2003 come riporta Tuttomantova.it - All’esordio contro il Palermo ero molto teso perché non conoscevo i miei compagni, ma mi ha aiutato conoscere il modo di giocare del tecnico. L’ho ritrovato come ai tempi dell'Atalanta U23, ovviamente maturato a livello di esperienza. Modesto è esigente con i propri calciatori, ma anche con se stesso e sicuramente punta sempre a migliorarsi".
Su Gasperini e il passato all’Atalanta
Del Lungo parla poi anche del passato con la maglia dell’Atalanta con cui ha esordito in Europa League ("Un'esperienza fantastica, un momento che non dimenticherò mai”) e sulle similitudini fra il tecnico Modesto e Gian Piero Gasperini: “Sono molto simili. Posso dire di aver fatto un po' di presenze anche con la prima squadra a Bergamo e riscontro molte analogie tra i due".
Sugli obiettivi per la stagione
Infine spazio al futuro e agli obiettivi da raggiungere con il club virgiliano: “ Siamo solo ad ottobre, il campionato di Serie B è lunghissimo, ma ci sono tutte le basi per fare una grande annata e toglierci delle soddisfazioni importanti”.