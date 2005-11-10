Del Lungo: “Al Mantova grazie a mister Modesto. Somiglia molto a Gasperini"

Il difensore Tommaso Del Lungo ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia del Mantova dove ha ritrovato come allenatore quel Francesco Modesto che lo aveva avuto nell’Atalanta Under 23: “Sono qui grazie al mister, per me Mantova rappresenta una grandissima occasione. Si tratta di un club molto ambizioso e io ho tanta voglia di ripartire e fare bene dopo il lungo stop della passata stagione a causa di un problema alla caviglia. - spiega il classe 2003 come riporta Tuttomantova.it - All’esordio contro il Palermo ero molto teso perché non conoscevo i miei compagni, ma mi ha aiutato conoscere il modo di giocare del tecnico. L’ho ritrovato come ai tempi dell'Atalanta U23, ovviamente maturato a livello di esperienza. Modesto è esigente con i propri calciatori, ma anche con se stesso e sicuramente punta sempre a migliorarsi".

Su Gasperini e il passato all’Atalanta

Del Lungo parla poi anche del passato con la maglia dell’Atalanta con cui ha esordito in Europa League ("Un'esperienza fantastica, un momento che non dimenticherò mai”) e sulle similitudini fra il tecnico Modesto e Gian Piero Gasperini: “Sono molto simili. Posso dire di aver fatto un po' di presenze anche con la prima squadra a Bergamo e riscontro molte analogie tra i due".

Sugli obiettivi per la stagione

Infine spazio al futuro e agli obiettivi da raggiungere con il club virgiliano: “ Siamo solo ad ottobre, il campionato di Serie B è lunghissimo, ma ci sono tutte le basi per fare una grande annata e toglierci delle soddisfazioni importanti”.