Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni

Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale Under 17 Femminile nel Round 1 di qualificazione all'Europeo. A Sarpsborg (Norvegia), le Azzurrine sono state sconfitte 3-1 dall’Austria: inutile, in apertura, il vantaggio siglato da Federica Faggioli (Fiorentina), con l’Austria che ha trovato il pareggio al 21’ con Gussnig. L’allungo della squadra di Haidbauer è arrivato nella ripresa: al 6’ il 2-1 lo ha siglato la neoentrata Lampl, mentre il tris porta la firma di Weber.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo – le parole del tecnico Priscilla Del Prete –, segnando il gol del vantaggio con un grande fraseggio. Nella ripresa, poi, si è un po’ sentita la stanchezza e abbiamo perso le misure. Ma dobbiamo rimanere tranquille: era la prima partita, conosco questo gruppo e tutto fa esperienza. Sono sicura che miglioreremo”.

Sabato alle 15, sempre a Sarpsborg, l’Italia tornerà in campo per affrontare la Norvegia padrona di casa, che nell’altra partita della prima giornata del Gruppo A1 ha sconfitto 4-0 l’Irlanda del Nord. Al Round 2 della Lega A accedono le prime tre classificate.

I

TALIA-AUSTRIA 1-3 (p.t. 1-1)

ITALIA (4-2-3-1): Ruotolo; Dall'Ava (dal 26' st Mariani), Oberparleiter, Fiorani, Ferraro; Gavazza (dal 18' st Chiessi), Rossi (dal 18' st Vianello); Battocchio (dal 32' st Grigoli), Crotti, De Clemente; Faggioli (dal 26' st Ferranti). A disp.: Wenin, Elshamy, Saragoni, Brunetti. All. Del Prete

AUSTRIA (3-5-2): Simonow; Graf, Berisha, Wildbacher; Ertl (dal 42' st De Lima Silva), Ivanschitz (dal 28' st Kaiser), Gussnig (dal 1' st Winkler), Rausscha, Weber (dal 39' st Herdem); Karahasanovic (dal 1' st Lampl), Emeji. A disp.: Graf, Schaur, Budimir, Nagy. All. Haidbauer

ARBITRO: Gijsbers (Paesi Bassi). Assistenti: Blom (Paesi Bassi), Benneche (Norvegia). Quarto ufficiale: Jensen (Norvegia)

Marcatrici: 5' pt Faggioli (I), 21' Gussnig (A), 6' st Lampl (A), 29' Weber (A)

Note: ammonita Gussnig (A)



UEFA WOMEN’S UNDER 17 CHAMPIONSHIP – ROUND 1

Lega A – Gruppo A1

Prima giornata – Mercoledì 7 ottobre

Norvegia-Irlanda del Nord 4-0

ITALIA-Austria 1-3

Classifica: Norvegia e Austria 3, Italia e Irlanda del Nord 0

Seconda giornata – Sabato 10 ottobre

Ore 15: Norvegia-ITALIA (Sarpsborg)

Ore 19.30: Austria-Irlanda del Nord (Sarpsborg)

Terza giornata – Martedì 13 ottobre

Ore 15: Irlanda del Nord-ITALIA (Sarpsborg)

Ore 15: Austria-Norvegia (Bekkestua)