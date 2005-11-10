Vicenza, Rauti: "Derby non del tutto smaltito, ma testa al Pisa. Pausa è stato mini-ritiro"

“Non voglio dire che l’abbiamo smaltita interamente, i primi giorni l’aria era pesante perché la sentivamo particolarmente per la piazza. Oggi pensiamo al Pisa, questo è il nuovo obiettivo”. Ospite della trasmissione ‘È solo calcio’ l’attaccante del Vicenza Nicola Rauti torna così sulla sconfitta nel derby contro l’Hellas Verona prima della lunga pausa per le Nazionali come riporta Trivenetogoal.it.

Il ruolo da subentrante e la concorrenza

Rauti poi si sofferma sul suo ruolo da subentrante: “Tutti lavorano per giocare e non sono felici quando non sono in campo però questo deve trasformarsi in energia, ho imparato ad essere pronto a dare il meglio per quando vengo schierato, solo così si fa il bene del gruppo. - prosegue il classe 2000 – Moncini e Merkaj sono due giocatori fortissimi, con quest’ultimo a Bolzano mi sono trovato bene. Morra lo vedo ogni anno più forte e mi insegna molto in ogni partita. Cerco sempre di rubare qualcosa”.

Gli infortunati

Infine Rauti si sofferma sui problemi legati agli infortuni: “ Molti si sono ripresi poi lascerà il mister a dire le varie situazioni, questo è stato quasi un mini ritiro e siamo pronti e preparati per il prosieguo del campionato”.