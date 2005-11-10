Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"

L'ex calciatore Jeda è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, per parlare di Gasperini, che ha citato lui tra i più forti avuti in carriera: "Fa piacere. Io personalmente l'ho sempre esaltato, come allenatore mi ha dato veramente tanto. Avrei fatto qualcos'altro con lui, mi ha cambiato come mentalità e non solo. Fa un lavoro speciale, eleva la prestazione dei suoi giocatori. Dybala per esempio, era dato per finito e invece vediamo cosa fa ancora. Ero convinto che lo avrebbe cambiato fisicamente".

Che lavoro fa Gasp?

"Fisico, assolutamente. E' uno che ti fa lavorare molto, ti fa correre tanto, poi la potenza fisica con allenamenti in palestra. E' una metodologia che non avevo mai fatto, invece mi è servita tanto. Io arrivavo a casa a pezzi. Correvi tanto con lui, facevi i 600, i 1000 metri. E' il lavoro di fondo che fa la differenza. E la domenica stavo a mille".

Inter, possono far male tutti questi paragoni per Pio Esposito?

"Credo che si vede che è un ragazzo intelligente, i paragoni è normale che si facciano ma sta a lui non andare a mettersi paura. E' una bella cosa, sono complimenti che servono ma sta a lui anche capire che manca ancora tanto per dimostrare che è come tutti si aspettano. Deve rimanere con i piedi per terra, ha una società che ci crede e lo sta facendo crescere nel modo giusto".