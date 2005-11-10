Luca Ranieri ha rinnovato con la Fiorentina: i dettagli del nuovo contratto

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Luca Ranieri ha rinnovato con la Fiorentina: i dettagli del nuovo contrattoUfficiale
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
08.10.2026 13:16Serie A
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Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, portando la nuova scadenza al giugno del 2029 con opzione per una ulteriore stagione. Questa la nota della società viola in merito:
"ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l' accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030.
Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore".
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