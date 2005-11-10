Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
autore
Luca Di Leonardo
Luca Di Leonardo
Oggi alle 10:10Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
07.10.2026 10:10Fantacalcio
I migliori centrocampisti per fantamedia dopo 5 giornate
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco i 5 migliori centrocampisti per fantamedia dopo 5 giornate presi da Fantalab.
1 - Moreira: 3 presenze - fantamedia 9.67 - media voto 6.67 - 3 gol
2 - Zhegrova: 3 presenze - fantamedia 9.00 - media voto 6.67 - 2 gol - 1 assist
3 - Adzic: 5 presenze - fantamedia 8.60 - media voto 6.60 - 3 gol - 1 assist
4 - Frattesi: 5 presenze - fantamedia 8.50 - media voto 6.70 - 3 gol
5 - Calhanoglu: 3 presenze - fantamedia 8.50 - media voto 6.67 - 2 gol - 1 ammonizione
Altre notizie Fantacalcio
Oggi
Ieri
lunedì 5 ottobre
giovedì 1 ottobre
mercoledì 30 settembre
martedì 29 settembre
lunedì 28 settembre
giovedì 24 settembre