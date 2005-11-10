Atalanta, è l'ora del decollo. L'attesa per Como-Roma

Nel corso del TMW News di oggi spazio ad una serie di considerazioni sull'Atalanta attraverso le parole del Papu Gomez ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Tutti i miei ricordi più belli nel calcio sicuramente sono legati a Bergamo e all'Atalanta. Quindi cerco di seguirla e vedere le partite. Sono un tifoso in più. Mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, dunque proviamo a non perderci niente. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo".

Riparte il campionato

Spazio anche al campionato anche perché dopo tre settimane do stop ormai ci siamo davvero per la ripresa delle partite. E domenica alle 12,30 è in programma una sfida tutta da gustare, quella tra Como e Roma. Tra coloro che nella squadra giallorosssa tornano a disposizione c'è Lorenzo Pellegrini, reduce da un infortunio alla coscia. Vi proporremo un'intervista al centrocampista romanista ieri intervenuto al Premio Colalucci al Circolo Antico Tiro a Volo: “Sto molto bene - ha detto - finalmente sono tornato a disposizione. La sosta è arrivata nel momento perfetto per spingere, sono carico e pronto per questa ripartenza". A Pellegrini è stato chiesto anche di un possibile testa a testa con l'Inter: “È presto - ha spiegato - speriamo che l'entusiasmo duri tanto, per poi mettere tra febbraio e marzo dei paletti più concreti”.

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