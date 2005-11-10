Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"

“La sfida con la Bielorussia si prepara come una gara da dentro o fuori, una finale dove ogni dettaglio conta e dove serve tanta energia e determinazione, come chiede il mister, per portarla a casa”. La centrale dell’Italia Femminile Martina Lenzini ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida di domani sul campo neutro di Tbilisi (ore 18:15 diretta su Rai 2) contro le rossoverdi valida per l’andata della semifinale play off di qualificazione al Mondiale 2027.

Le parole di Lenzini: “Siamo cariche”

La centrale parla poi dell’atmosfera nel gruppo azzurro: “Rivedersi e ritrovarsi dopo tutto questo tempo è stato bello, tornare in Nazionale è sempre bello e ti fa sentire tanto orgoglio dentro. Siamo ancora più cariche per queste partite che dobbiamo affrontare. - prosegue Lenzini soffermandosi anche sulla Juventus e i tanti cambiamenti estivi – Stiamo vivendo un momento di cambiamento perché molte cose sono state modificate nel club, però è anche una cosa stimolante. Penso che tutto questo possa essere anche un momento di crescita e spero che possa aiutare anche qui in Nazionale”.

La gara di ritorno si giocherà invece al Franchi di Firenze martedì 13 ottobre con fischio d'inizio sempre alle 18:15. La vincente di questo doppio confronto sfiderà in finale una fra Serbia e Finlandia per conquistare il pass al Mondiale della prossima estate in Brasile.