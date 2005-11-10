Pochi italiani vengono impiegati in Serie A: Spagna, Germania e Francia meglio di noi

Pochi italiani vengono impiegati in Serie A: Spagna, Germania e Francia meglio di noiTMW
Alessio Del Lungo
Se per quanto riguarda il minutaggio dei giocatori del ct del proprio Paese il nostro campionato è indietro, i dati non sono migliori per quanto riguarda il numero dei calciatori impiegati. A comandare infatti è sempre LaLiga, seguita a ruota dalla Bundesliga, che non ha neanche un limite agli extracomunitari nel regolamento interno. Numeri più o meno simili per la Ligue 1, mentre sono nettamente staccate la Premier League e la Serie A.
La cosa da ricordare e da tenere ben impressa in mente è che gli inglesi hanno la possibilità di acquistare praticamente chiunque, viste le finanze di cui dispongono, le società italiane no. Quello che è emerso deve far riflettere e può servire magari da monito per il futuro per cercare di dare davvero più fiducia agli Azzurri rispetto agli stranieri.
Lo studio
LALIGA
Spagnoli in campo: 260
Media per giornata: 37,1 (manca una partita per completare il 6° turno)
Media per squadra: 13 (manca una partita per completare il 6° turno)
Totale squadre: 20
Giornate giocate: 7 (6 per Athletic Club e Levante)
BUNDESLIGA
Tedeschi in campo: 148
Media per giornata: 37
Media per squadra: 8,22
Totale squadre: 18
Giornate giocate: 4
LIGUE 1
Francesi in campo: 147
Media per giornata: 29,4
Media per squadra: 8,17
Totale squadre: 18
Giornate giocate: 5
PREMIER LEAGUE
Inglesi in campo: 122
Media per giornata: 24
Media per squadra: 6
Totale squadre: 20
Giornate giocate: 5
SERIE A
Italiani in campo: 122
Media per giornata: 24
Media per squadra: 6
Totale squadre: 20
Giornate giocate: 5
I dettagli squadra per squadra
LALIGA
Alaves: 13 spagnoli impiegati
Athletic Club: 18 spagnoli impiegati
Atletico Madrid: 12 spagnoli impiegati
Barcellona: 13 spagnoli impiegati
Celta Vigo: 17 spagnoli impiegati
Deportivo A Coruna: 14 spagnoli impiegati
Elche: 13 spagnoli impiegati
Espanyol: 14 spagnoli impiegati
Getafe: 11 spagnoli impiegati
Levante: 14 spagnoli impiegati
Malaga: 20 spagnoli impiegati
Osasuna: 19 spagnoli impiegati
Racing Santander: 17 spagnoli impiegati
Rayo Vallecano: 14 spagnoli impiegati
Real Betis: 12 spagnoli impiegati
Real Madrid: 4 spagnoli impiegati
Real Sociedad: 15 spagnoli impiegati
Siviglia: 13 spagnoli impiegati
Valencia: 13 spagnoli impiegati
Villarreal: 8 spagnoli impiegati
BUNDESLIGA
Amburgo: 4 tedeschi impiegati
Augsburg: 10 tedeschi impiegati
Bayer Leverkusen: 2 tedeschi impiegati
Bayern Monaco: 10 tedeschi impiegati
Borussia Dortmund: 4 tedeschi impiegati
Borussia Moenchengladbach: 10 tedeschi impiegati
Colonia: 8 tedeschi impiegati
Eintracht Francoforte: 10 tedeschi impiegati
Elversberg: 11 tedeschi impiegati
Friburgo: 10 tedeschi impiegati
Hoffenheim: 4 tedeschi impiegati
Lipsia: 7 tedeschi impiegati
Mainz: 9 tedeschi impiegati
Paderborn: 15 tedeschi impiegati
Schalke 04: 7 tedeschi impiegati
Stoccarda: 11 tedeschi impiegati
Union Berlino: 6 tedeschi impiegati
Werder Brema: 7 tedeschi impiegati
LIGUE 1
Angers: 7 francesi impiegati
Auxerre: 7 francesi impiegati
Le Havre: 11 francesi impiegati
Le Mans: 17 francesi impiegati
Lens: 11 francesi impiegati
Lille: 7 francesi impiegati
Lione: 4 francesi impiegati
Lorient: 5 francesi impiegati
Marsiglia: 3 francesi impiegati
Monaco: 7 francesi impiegati
Nizza: 9 francesi impiegati
Paris FC: 7 francesi impiegati
PSG: 7 francesi impiegati
Reims: 14 francesi impiegati
Rennes: 9 francesi impiegati
Strasburgo: 2 francesi impiegati
Tolosa: 7 francesi impiegati
Troyes: 13 francesi impiegati
PREMIER LEAGUE
Arsenal: 8 inglesi impiegati
Aston Villa: 4 inglesi impiegati
Bournemouth: 5 inglesi impiegati
Brentford: 3 inglesi impiegati
Brighton: 2 inglesi impiegati
Chelsea: 8 inglesi impiegati
Coventry: 6 inglesi impiegati
Crystal Palace: 7 inglesi impiegati
Everton: 12 inglesi impiegati
Fulham: 3 inglesi impiegati
Hull City: 9 inglesi impiegati
Ipswich: 7 inglesi impiegati
Leeds: 5 inglesi impiegati
Liverpool: 2 inglesi impiegati
Manchester City: 8 inglesi impiegati
Manchester United: 7 inglesi impiegati
Newcastle: 7 inglesi impiegati
Nottingham: 4 inglesi impiegati
Sunderland: 3 inglesi impiegati
Tottenham: 4 inglesi impiegati
SERIE A
Atalanta: 8 italiani impiegati
Bologna: 8 italiani impiegati
Cagliari: 13 italiani impiegati
Como: 3 italiani impiegati
Fiorentina: 7 italiani impiegati
Frosinone: 12 italiani impiegati
Genoa: 5 italiani impiegati
Inter: 4 italiani impiegati
Juventus: 5 italiani impiegati
Lazio: 7 italiani impiegati
Lecce: 2 italiani impiegati
Milan: 5 italiani impiegati
Monza: 12 italiani impiegati
Napoli: 7 italiani impiegati
Parma: 5 italiani impiegati
Roma: 5 italiani impiegati
Sassuolo: 7 italiani impiegati
Torino: 7 italiani impiegati
Udinese: 3 italiani impiegati
Venezia: 1 italiano impiegato