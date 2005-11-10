Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?

Stelle e stalle. Luci e ombre. In questo 2026 stiamo vedendo due versioni diametralmente opposte dello stesso giocatore. E allora la domanda sorge spontanea: il vero Kevin de Bruyne è quello che vediamo al Napoli con Massimiliano Allegri, lento, compassato, 'invecchiato', o quello smagliante, dentro al gioco, carico, 'vivo', nel Belgio di Mark van Bommel? Chi è il vero KDB nel 2026?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Quelle parole di De Bruyne che fanno discutere

Dopo la vittoria di due gare fa contro la Turchia, che lo ha visto assoluto protagonista, Kevin de Bruyne ha rilasciato dichiarazioni certamente non banali che hanno contribuito ad alimentare il dibattito sul suo reale status in questo 2026 ai microfoni di VTM: "È fantastico. Mi sentivo già bene e ora abbiamo anche disputato tre buone partite. Questo stile di gioco è adatto a me. Abbiamo iniziato bene e cercheremo di continuare su questa strada". Sembra vivere una second giovinezza: "Cerco di dare l'esempio ai giocatori più giovani, e loro mi seguono volentieri. Sento di poter dare ancora il mio contributo. Mi sto divertendo, ed è questa la cosa più importante". Così, dopo le dichiarazioni di KDB, il dubbio è lecito: qual è quello 'vero', quello di Napoli o quello col Belgio?