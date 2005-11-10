Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la sesta giornata di campionato

Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la sesta giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 6ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien, Kossounou, Raspadori, Pompei.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Holm, Odgaard.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici, Deiola, Kevin Carlos (da valutare).
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Parisi.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Birligea, Raimondo, Terzic, Grillitsch.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Meichtry, Havel, Colombo, Sow, Venturino, Nuredini.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Jones, Stones (da valutare).
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Grabara, Yildiz, Cabal, Thuram, Locatelli, Boga, Milik, Ekhator.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Cataldi, Marusic, Pellegrini, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Berisha.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Estupinan, Saelemaekers.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Ciurria, Pessina, Ziolkowski.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Olivera, Alisson Santos, Vergara, McTominay, Anguissa (da valutare).
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Nicolussi Caviglia, Ndiaye.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Cristante.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Pieragnolo, Candé, Koné, Walukiewicz, Volpato, Idzes, Muric.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Adams, Fortini, Israel.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Piotrowski, Palma, Arizala, Zaniolo, Gueye.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Busio, Franjic, Adorante, Sverko, Dagasso, Schingtienne, Duncan.
Squalificati: nessuno.