Ceccaroni: "Sempre più legato a questa terra. A Palermo ti senti come fossi in Serie A"

“Da quando sono arrivato ho sempre sentito qualcosa di magico in questa città. Un po' per quello che ti trasmettono i palermitani sia allo stadio sia fuori durante le giornate quotidiane, un po' per quello che mi è successo con la nostra bimba che è nata qui a Palermo". Il difensore rosanero Pietro Ceccaroni nel corso del podcast della Lega Serie B Espresso cadetto ha parlato così del legame con la città siciliana che si è rafforzato ancora di più dopo la nascita della figlia Allegra: "Questo ci ha legato ancora di più a questa città e a questa terra".

Il classe '95 si sofferma poi sul rammarico per non aver potuto dedicare un gol alla moglie quando era incinta e della felicità di segnare dopo la nascita della bambina: "Non sono riuscito a segnare quando mia moglie era incinta, volevo volevo mettere la palla sotto la maglietta. Per fortuna ci sono riuscito due volte ravvicinate appena nata Allegra ed è stata una gioia poterle dedicare il gol".

Spazio poi al legame con la città: "Ho detto sempre che sono molto legato a questa terra e infatti anche quando abbiamo le soste come questa, che è stata molto lunga, quando il mister ci concede qualche giorno di riposo se posso rimango qui e mi godo sia Palermo sia tutta la Sicilia perché ci sono dei posti meravigliosi. - conclude Ceccaroni parlando dei tifosi - Hanno una passione incredibile per la squadra, per i giocatori. Ti fanno sentire anche più di quello che sei realmente perché è come se giocassi in una squadra di Serie A”.