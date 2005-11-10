Finisce la telenovela, il Frosinone blinda Ghedjemis: rinnovo fino al 2030 per l'algerino

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Finisce la telenovela, il Frosinone blinda Ghedjemis: rinnovo fino al 2030 per l'algerinoUfficiale
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 19:26Serie A
autore Giacomo Iacobellis
08.10.2026 19:26Serie A
Il classe 2002 in questa stagione ha collezionato finora 4 presenze e 1 assist coi ciociari. I minuti giocati, in totale, sono stati 238.
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Finisce una telenovela di mercato durata mesi: Frosinone Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Farès Ghedjemis.
Il comunicato ufficiale dei ciociari
L’attaccante classe 2002 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2030. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Ghedjemis, grande protagonista della stagione 2025-2026 in cui ha realizzato in 38 presenze 15 gol e 3 assist.
I numeri di Ghedjemis in questa stagione
L'algerino in questa stagione ha collezionato finora 4 presenze e 1 assist. I minuti da lui giocati, in totale, sono stati 238.
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