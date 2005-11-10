Pianese, Casalino: "La vittoria sul Ravenna non basta. Dobbiamo trovare continuità"

"Quella contro il Ravenna è stata una vittoria importante, anche per l’umore della squadra. Adesso dobbiamo continuare così e portare a casa altri punti”: carico e motivato, il centrocampista della Pianese Tommaso Casalino, che ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la prima vittoria stagione, arrivata per altro contro una big del girone.

Ma quella contro i romagnoli è ormai già passato, ora la testa è all'Ostiamare, prossimo avversario del match della 9ª giornata del torneo di C: "Sarà una partita molto tosta, ma per noi è importante portare a casa i punti per continuare la striscia positiva. Dovremo battagliare fino all’ultimo. Ho trovato un campionato di livello molto alto, sia sotto l’aspetto fisico sia a livello tecnico. È un campionato dove ogni giornata può succedere di tutto. Bisogna pensare giornata dopo giornata e poi si fanno i conti a fine anno”.

Nota conclusiva, al suo personale: "Mi sto trovando benissimo qui. Non è stato difficile ambientarmi, perché Piancastagnaio è un posto veramente sereno e tranquillo. Anche con i compagni, fin dall’inizio, c’è stata subito sintonia e tutti mi stanno facendo sentire parte integrante di questo progetto. In mezzo al campo, nel mio ruolo, mi sto trovando a mio agio. Sono un giocatore che ha tanta disponibilità nel correre e nell’aiutare i compagni”.