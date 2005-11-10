Inter, si ferma Curtis Jones: risentimento agli adduttori della coscia destra. Stop di 3 settimane
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Brutte notizie per l’Inter di Cristian Chivu. Curtis Jones, secondo quanto fa sapere la società nerazzurra, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni, continua il comunicato stampa diffuso dall’Inter, saranno rivalutate nei prossimi giorni.
Circa venti giorni di stop
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il rientro di Jones potrebbe essere previsto tra circa tre settimane.
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