Avellino, Cancellotti non recupera per la Sampdoria. Out come Di Maggio e Fila

“Palmiero e Favilli hanno lavorato bene in questa sosta e hanno preso condizione, Simic è un po' più indietro. Per Cancellotti è ancora lunga la ripresa”. Il tecnico Alessandro Nesta in conferenza stampa ha parlato così della situazione in rosa in vista della sfida contro la Sampdoria di domani sera. I primi due sono infatti stati inseriti nella lista dei convocati, mentre il terzo è rimasto fuori assieme a Di Maggio e al lungodegente Fila.

Il report medico dell’Avellino

Di seguito il report medico dell’Avellino sui tre calciatori assenti dai convocati:

Tommaso Cancellotti è alle prese con una lesione miotendinea al soleo mediale di sinistra.

Luca Di Maggio è alle prese con un risentimento muscolare al III Medio del bicipite femorale destro.

Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra.

I convocati di Nesta per Avellino-Sampdoria

Portieri: Iannarilli, Martinelli, Sassi

Difensori: Di Bitonto, Enrici, Izzo, Missori, Moruzzi, Sala, Simic, Venturi

Centrocampisti:Adamo, Besaggio, Berenbruch, Faticanti, Palmiero, Palumbo, Sounas

Attaccanti: Biasci, Cheddira, Di Paolo, Favilli, Pandolfi, Russo