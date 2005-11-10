Cudini: "In Serie C si guarda solo al risultato, noi tecnici siamo un po' precari"

“È diventata una consuetudine purtroppo, è come se ci fossimo dati un tempo. Non è mai un bene, si vive sempre sul range del risultato e basta. Questa cosa andrebbe un po' cambiata e rivista a livello gestionale perché si perde anche di logica. Si guarda solo al risultato e si va a cambiare il modo di lavorare pur di raggiungerlo". Il tecnico Mirko Cudini ha parlato così a Tuttoc.com dei tanti esoneri in terza serie in questa prima parte di stagione: “Ci sono però società che fanno anche ragionamenti diversi, però quando poi iniziano a non venire i risultati si prova a pensare maggiormente al risultato. Si è un po' precari sotto l'aspetto tempistico, si guarda sempre a quello che è il fatto di poter rimanere in sella e siamo legati un po' al fato. Poi ci sono allenatori che hanno bisogno di più tempo per mettere dentro le proprie idee rispetto ad altri, ci sono diverse sfaccettature ma il risultato è tempo influente".

C'è stato qualche dialogo invece in estate?

"Ci sono stati, anche adesso. Mi auguro di poter rientrare il prima possibile, la concorrenza è anche tanta però quando uno come me che l'ultimo anno non ha fatto quello che si aspettava ci può stare. La mia mentalità però è sempre la stessa, offensiva e vincente. La voglia è tanta di star dentro".

C'è qualche scelta che non rifaresti?

"No, forse con il senno del poi non avrei accettato Giugliano lo scorso anno. Le scelte fatte le mantengo, altrimenti non le avrei scelte prima. Mi aspettavo di avere più tempo a Giugliano, però sono stato anche richiamato dopo Capuano ma ho declinato perché non c'erano le condizioni per tornare. Però non ho rimpianti. In sette partite, con l'infrasettimanale, abbiamo avuto Cosenza, Salernitana, Catania ma purtroppo non dovevamo perdere con il Sorrento anche se avevamo pareggiato con il Trapani ad inizio stagione. Pensavo di avere un po' più di tempo".