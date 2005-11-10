Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa

Pesca ancora dal Messico il Como 1907 Femminile che, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, si dice "lieto di annunciare l'ingaggio di Osinachi Ohale, che si è unita al club BiancoBlu nel corso della sessione estiva di mercato.

Classe 1991, Ohale si unisce al Como dopo aver concluso la sua esperienza al Pachuca, in Messico.

Osinachi ha cominciato la sua carriera in Nigeria nel 2008, in un percorso che l'ha vista competere anche negli Stati Uniti, Svezia, Spagna e Messico, oltre che in Italia, con la Roma, nel 2020. Ohale porterà alla squadra esperienza anche in campo internazionale, visto il percorso di oltre 15 anni con la Nazionale nigeriana, con la quale ha vinto per ben cinque volte la Coppa D'Africa".

Sempre ai canali ufficiali del club, questo il commento del Direttore Tecnico del club Nils Nielsen: "Osinachi è una giocatrice di grande esperienza, un ottimo difensore. Avere con noi una giocatrice con oltre 15 anni di esperienza con la sua Nazionale, per la quale è stata anche capitana, è molto importante. Le sue abilità difensive, nell'uno contro uno e nei duelli aerei saranno molto utili per noi".

Sul suo arrivo, invece, Osinachi Ohale ha commentato: "Sono felice di tornare in Italia e vivere questa nuova esperienza qui a Como, le sensazioni sono molto positive. Sono pronta a mettermi a disposizione della coach per aiutare la squadra".