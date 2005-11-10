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Serie A Women, derby d'Italia (con intrusa) per le Nazionali: tutte le convocate

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 13:48Calcio femminile
08.10.2026 13:48Calcio femminile
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Sono 79 le calciatrici della Serie A Women convocate dalle Nazionali maggiori: Fiorentina, Inter e Juventus a quota 12, venti le azzurre. L'elenco completo
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La Serie A Women si ferma per gli impegni delle Nazionali e sono 79 le calciatrici dei club del campionato 2026/2027 convocate dalle rispettive selezioni maggiori. Il numero più alto di chiamate riguarda Fiorentina, Inter e Juventus, con 12 giocatrici ciascuna, seguite dalla Roma con 11 e dal Sassuolo con 7. Sono invece 20 le calciatrici convocate dalla Nazionale maggiore italiana: sei per la Juventus e altrettante per la Roma, tre per l'Inter, una ciascuna per Como 1907, Como Women, Fiorentina, Milan e Napoli Women.

Le Nazionali più rappresentate

Al netto dell'Italia la Norvegia è la Nazionale maggiore con più calciatrici della Serie A Women, con cinque convocate: quattro della Fiorentina (Bergsvand, Fiskerstrand, Johansen e Woldvik) e una della Juventus (Stolen Godo). Seguono con quattro giocatrici ciascuna Islanda (una della Fiorentina, due dell'Inter e una del Parma), Danimarca (una del Como 1907, due della Fiorentina e una della Roma) e Polonia (una ciascuna per Como 1907, Milan, Roma e Sassuolo).

A quota tre ci sono Slovenia e Serbia. La prima è rappresentata da Como 1907, Napoli Women e Ternana Women. La seconda da Lazio, Milan e Sassuolo.

Otto Nazionali hanno due convocate: Belgio, Bosnia, Australia, Scozia, Paesi Bassi, Portogallo, Nigeria e Ungheria. Le altre venti selezioni sono rappresentate da una sola calciatrice: Albania, Argentina, Austria, Cechia, Cile, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Giappone, Haiti, Irlanda, Lettonia, Malta, Montenegro, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, San Marino, Senegal, Spagna e Svizzera.

Di seguito l'elenco completo delle convocate, club per club e Nazionale per Nazionale:

COMO 1907
Belgio - Wullaert
Danimarca - Svava
Italia - Durante
Polonia - Wiankowska
Slovenia - Conc
Svizzera - Xhemaili

COMO WOMEN
Albania - Berisha
Australia - Chidiac
Italia - Gilardi
Scozia - Howard

FIORENTINA
Cile - Cortes
Danimarca - Bredgaard, Snerle
Islanda - Tryggvadottir
Italia - Severini
Norvegia - Bergsvand, Fiskerstrand, Johansen, Woldvik
Paesi Bassi - Van der Zanden
Portogallo - Correia
San Marino - Benedetti

INTER
Belgio - Detruyer
Bosnia - Milinkovic
Haiti - Raphino
Islanda - Runasdottir, Vilhjamsdottir
Italia - Cambiaghi, Glionna, Polli
Malta - Bugeja
Montenegro - Tomasevic
Nigeria - Payne
Repubblica Dominicana - Van Diemen

JUVENTUS
Austria - Rusek
Giappone - Chiba
Italia - D'Auria, Lenzini, Rosucci, Salvai, Schatzer, Serturini
Norvegia - Stolen Godo
Paesi Bassi - De Jong
Portogallo - Pinto
Spagna - Redondo

LAZIO
Irlanda - Connolly
Serbia - Cetinja

MILAN
Ecuador - Arboleda
Finlandia - Koivisto
Italia - Soffia
Polonia - Kamczyk
Scozia - Grimshaw
Serbia - Stokic

NAPOLI WOMEN
Italia - Giordano
Repubblica Democratica del Congo - Massombo
Senegal - Ndaw
Slovenia - Poje Mihelic

PARMA
Bosnia - Ekic
Islanda - Georgsdottir

ROMA
Australia - Heatley
Cechia - Lukasova
Danimarca - Thogersen
Italia - Baldi, Bergamaschi, Giugliano, Greggi, Oliviero, Piemonte
Nigeria - Oladipo
Polonia - Piekarska

SASSUOLO
Argentina - Paz
El Salvador - Fisher
Lettonia - Andersone
Polonia - Skupien
Serbia - Stanic
Ungheria - Palakovics, Papp

TERNANA WOMEN
Slovenia - Erzen

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