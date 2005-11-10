Serie A Women, derby d'Italia (con intrusa) per le Nazionali: tutte le convocate

La Serie A Women si ferma per gli impegni delle Nazionali e sono 79 le calciatrici dei club del campionato 2026/2027 convocate dalle rispettive selezioni maggiori. Il numero più alto di chiamate riguarda Fiorentina, Inter e Juventus, con 12 giocatrici ciascuna, seguite dalla Roma con 11 e dal Sassuolo con 7. Sono invece 20 le calciatrici convocate dalla Nazionale maggiore italiana: sei per la Juventus e altrettante per la Roma, tre per l'Inter, una ciascuna per Como 1907, Como Women, Fiorentina, Milan e Napoli Women.

Le Nazionali più rappresentate

Al netto dell'Italia la Norvegia è la Nazionale maggiore con più calciatrici della Serie A Women, con cinque convocate: quattro della Fiorentina (Bergsvand, Fiskerstrand, Johansen e Woldvik) e una della Juventus (Stolen Godo). Seguono con quattro giocatrici ciascuna Islanda (una della Fiorentina, due dell'Inter e una del Parma), Danimarca (una del Como 1907, due della Fiorentina e una della Roma) e Polonia (una ciascuna per Como 1907, Milan, Roma e Sassuolo).

A quota tre ci sono Slovenia e Serbia. La prima è rappresentata da Como 1907, Napoli Women e Ternana Women. La seconda da Lazio, Milan e Sassuolo.

Otto Nazionali hanno due convocate: Belgio, Bosnia, Australia, Scozia, Paesi Bassi, Portogallo, Nigeria e Ungheria. Le altre venti selezioni sono rappresentate da una sola calciatrice: Albania, Argentina, Austria, Cechia, Cile, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Giappone, Haiti, Irlanda, Lettonia, Malta, Montenegro, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, San Marino, Senegal, Spagna e Svizzera.

Di seguito l'elenco completo delle convocate, club per club e Nazionale per Nazionale:

COMO 1907

Belgio - Wullaert

Danimarca - Svava

Italia - Durante

Polonia - Wiankowska

Slovenia - Conc

Svizzera - Xhemaili

COMO WOMEN

Albania - Berisha

Australia - Chidiac

Italia - Gilardi

Scozia - Howard

FIORENTINA

Cile - Cortes

Danimarca - Bredgaard, Snerle

Islanda - Tryggvadottir

Italia - Severini

Norvegia - Bergsvand, Fiskerstrand, Johansen, Woldvik

Paesi Bassi - Van der Zanden

Portogallo - Correia

San Marino - Benedetti

INTER

Belgio - Detruyer

Bosnia - Milinkovic

Haiti - Raphino

Islanda - Runasdottir, Vilhjamsdottir

Italia - Cambiaghi, Glionna, Polli

Malta - Bugeja

Montenegro - Tomasevic

Nigeria - Payne

Repubblica Dominicana - Van Diemen

JUVENTUS

Austria - Rusek

Giappone - Chiba

Italia - D'Auria, Lenzini, Rosucci, Salvai, Schatzer, Serturini

Norvegia - Stolen Godo

Paesi Bassi - De Jong

Portogallo - Pinto

Spagna - Redondo

LAZIO

Irlanda - Connolly

Serbia - Cetinja

MILAN

Ecuador - Arboleda

Finlandia - Koivisto

Italia - Soffia

Polonia - Kamczyk

Scozia - Grimshaw

Serbia - Stokic

NAPOLI WOMEN

Italia - Giordano

Repubblica Democratica del Congo - Massombo

Senegal - Ndaw

Slovenia - Poje Mihelic

PARMA

Bosnia - Ekic

Islanda - Georgsdottir

ROMA

Australia - Heatley

Cechia - Lukasova

Danimarca - Thogersen

Italia - Baldi, Bergamaschi, Giugliano, Greggi, Oliviero, Piemonte

Nigeria - Oladipo

Polonia - Piekarska

SASSUOLO

Argentina - Paz

El Salvador - Fisher

Lettonia - Andersone

Polonia - Skupien

Serbia - Stanic

Ungheria - Palakovics, Papp

TERNANA WOMEN

Slovenia - Erzen