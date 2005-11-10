Ghedjemis-Frosinone, caso chiuso (per ora): Alvini ha una nuova arma da 15 gol a stagione

La telenovela è terminata, almeno fino all'estate (o fino a gennaio?). Dopo settimane di voci, interessamenti e possibilità concrete di dirsi addio, Farès Ghedjemis ha rinnovato il proprio contratto con il Frosinone fino al 30 giugno 2030. Una scelta che cambia anche le prospettive tecniche di mister Massimiliano Alvini, che da questo momento in poi potrà finalmente contare a pieno titolo sulle qualità dell'esterno algerino e re-inserirlo con continuità nel proprio progetto tattico. Esattamente come accadeva, fino a qualche mese fa, nel Frosinone che dominava la Serie B insieme al Venezia.

L'anno scorso Ghedjemis ha segnato ben 15 gol

Il ritrovato e rimotivato Ghedjemis rappresenta un'arma importante, importantissima per il Frosinone, soprattutto per la sua capacità di creare superiorità, attaccare gli spazi e saltare l'uomo sulla fascia. Nella scorsa stagione, non è certo un caso, il classe 2002 è stato uno dei grandi protagonisti della squadra ciociara, chiudendo il campionato con 15 gol e 3 assist in 38 presenze. Numeri che raccontano l'impatto avuto dall'esterno e che spiegano anche l'interesse arrivato da club importanti a livello europeo come Besiktas e Monaco.

Una nuova stella nella galassia di Kvernadze e Raimondo

Ora, però, il capitolo mercato è definitivamente alle spalle e Alvini potrà concentrarsi esclusivamente sul campo. In questa stagione Ghedjemis ha raccolto finora appena quattro presenze e un assist, per un totale di 238 minuti, ma il rinnovo può rappresentare un nuovo punto di partenza. Il tecnico giallazzurro potrà così sfruttarne maggiormente la velocità, l'imprevedibilità e la capacità di incidere negli ultimi metri, trasformandolo in una delle nuove armi di un Frosinone che, anche senza il suo calciatore più chiacchierato e talentoso (questo, almeno, era quanto veniva raccontato prima dell'exploit di Kvernadze e Raimondo), sta volando a suon di prestazioni e risultati parimenti convincenti. E sabato c'è il big match col Napoli...