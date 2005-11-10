Cremonese, problemi fisici per Djuric e Rocchetti: saranno out contro l’Arezzo
Tommaso Maschio
Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia dovrà fare a meno del terzino Rocchetti e del centravanti Djuric per la sfida di sabato contro l’Arezzo che segnerà il ritorno in campo dopo la lunga pausa per gli impegni delle Nazionali. I due giocatori, come riferisce il club grigiorosso, non si sono allenati questa mattina a causa di problemi fisici.
Il report medico della Cremonese
Mattinata di lavoro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per i ragazzi di mister Pecchia in vista del prossimo impegno di Serie BKT sul campo dell’Arezzo.
Per i grigiorossi, al termine del torello iniziale, focus sul lavoro di strategia.
Alla seduta odierna non hanno preso parte Milan Djuric a causa di un’elongazione al flessore e Yuri Rocchetti per una lesione di basso grado del soleo. Entrambi i calciatori saranno rivalutati nei prossimi giorni.