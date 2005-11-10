Non solo il San Nicola, Vaughn per il Della Vittoria pensa a un'arena adatta ai concerti

Se sul progetto di ristrutturazione del San Nicola di Bari presentato da Stadio&Co dello statunitense Gregory Vaughn si sa già molto, dall’eliminazione della pista d’atletica all’aumento di capienza passando per l’ok di Renzo Piano, vista anche la volontà di candidare l’impianto per ospitare le gare dell’Europeo del 2032 che l’Italia organizzerà con la Turchia, sull’altro stadio cittadino – il Della Vittoria – invece ancora si conosce poco se non che ospiterà le gare del Bari durante i lavori all’astronave e che dovrà essere un impianto polifunzionale sia sul versante sportivo sia su quello culturale-

Grande attenzione alla musica

Come riferisce Telebari.it l’idea di Vaughn è quella di rendere il Della Vittoria in una vera e propria arena aperta a eventi e spettacolo. All’imprenditore statunitense infatti piace molto l’acustica dello stadio che lo renderebbe perfetto per ospitare concerti e attrarre artisti di caratura internazionale. L’impianto dunque manterrebbe la sua storica architettura monumentale e a cielo aperto, ma non è da escludere che il progetto possa prevedere una copertura per consentire l’utilizzo degli spalti anche durante i mesi invernali.

A novant’anni dalla sua inaugurazione lo stadio potrebbe dunque tornare ad avere un ruolo centrale nella vita di Bari e diventare un nuovo punto di riferimento per il capoluogo pugliese e non solo.