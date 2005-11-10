Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"

Prima della partenza per Tbilisi, campo neutro a porte chiuse dove si giocherà l’andata della sfida contro la Bielorussia valida per il primo turno dei play off di qualificazione al Mondiale Femminile della prossima estate, il ct Andrea Soncin ha parlato in conferenza stampa soffermandosi non solo sulle avversarie, ma anche sulla volontà di voler conquistare il pass per il torneo iridato: “Mi aspetto una squadra intensa, che crea tanta densità sul pallone e che ha giocatrici offensive che hanno corsa per attaccare lo spazio. Ci stiamo preparando a questa partita cercando di sfruttare le nostre idee di gioco, la volontà di dominio e di riconquista feroce della palla. Abbiamo le qualità per poter gestire il possesso, ma servirà una solidità mentale per vivere tutte le varie fasi della partita”.

Sull’obiettivo Mondiale

Soncin poi guarda avanti, al Brasile dove si terrà la fase finale del Mondiale in estate: “Si tratta di un obiettivo e di un sogno sia per me sia per le ragazze. In questi mesi, pur non incontrandole, mi hanno fatto percepire la loro determinazione nel voler conquistare questa qualificazione. Stiamo lavorando e ci stiamo preparando per fare la migliore prestazione possibile, senza fare calcoli anche se ci sono 180 minuti a disposizione. A fine partita poi vedremo quale sarà il risultato e ragioneremo sul ritorno”.

Sul percorso svolto finora

Il ct azzurro poi si sofferma sul percorso compiuto sotto la sua gestione: “Ci siamo conquistate delle posizioni importanti nel ranking e questo ci ha portato ad avere delle situazioni migliori nei gruppi. Abbiamo affrontato squadre di ogni livello e penso che in tutte queste gare le ragazze abbiano dimostrato la crescita sia di maturità sia di consapevolezza. - conclude Soncin – Penso che sappiano affrontare una sfida da dentro o fuori come questa con fiducia e consapevolezza”.