Coppa Italia Serie C, cambia l'orario di tre match degli ottavi di finale: il nuovo programma
Claudia Marrone
Tornerà in campo a fine ottobre la Coppa Italia Serie C, giunta agli ottavi di finale che, come tutti gli step finora giocati, si svolgeranno in gara unica a eliminazione diretta; come da regolamento, ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
Apportate però, tramite nota ufficiale della Lega Pro, delle modifiche al programma originario. Andiamo quindi a vedere il programma nuovo del turno:
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026
Gruppo C
Gara O5
Ore 20.30 - Potenza-Bari
Gara O6
Ore 20.30 - Altamura-Gubbio
Gruppo D
Gara O8
Ore 21.00 - Savoia-Sorrento
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026
Gruppo A
Gara O1
Ore 18.00 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi
Gara O2
Ore 20.30 - Union Brescia-Cittadella
Gruppo B
Gara O3
Ore 18.00 - Spezia-Livorno (diretta Rai Sport)
Gara O4
Ore 20.30 - Carpi-Ravenna
Gruppo D
Gara O7
Ore 20.30 - Campobasso-Latina