Guidonia, Santoro: "La rosa lunga è un nostro punto di forza. Ambiamo ai play off"

Il centrocampista Salvatore Santoro ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com dell’avvio di stagione del Guidonia Montecelio, e del proprio, con uno sguardo al campionato in generale: “Potevamo avere qualche punto in più, ma credo che, tutto sommato, siamo in linea con i programmi. La squadra credo sia molto forte e, con l’aumentare della conoscenza tra di noi, possiamo fare ancora meglio. - prosegue Santoro - A livello personale credo che sia stato un avvio positivo, ma non bisogna mai sentirsi soddisfatti al 100%”.

Spazio poi alla forza del gruppo: “Credo che avere una rosa molto lunga, che non abbassa mai il livello quando ci sono delle rotazioni, sia all’inizio sia a gara in corso, sia uno dei nostri punti di forza. Dall’altra parte ci sono tanti giocatori nuovi e quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo per diventare squadra. Il gruppo è fondamentale. Alla lunga, quando la fatica inizia a farsi sentire, un gruppo solido riesce a sopperire alla stanchezza e anche ad eventuali difficoltà”.

Infine spazio agli obiettivi: “Credo che il Guidonia possa e debba ambire ad arrivare almeno ai play-off”.