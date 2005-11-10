Pisa, due assenze di peso per Vicenza: Caracciolo e Petagna verso il forfait

Nonostante il tecnico Paolo Bianco abbia detto che tutti i giocatori sono stati convocati in vista della trasferta di Vicenza in programma sabato, dovrebbero essere tre i giocatori che non prenderanno parte alla sfida in terra veneta.

Caracciolo, Petagna e Frosali out

Secondo quanto riferito da Sestaporta.news, oltre al lungodegente Mateus Lusuardi, saranno assenti anche il difensore Antonio Caracciolo, il mediano Jacopo Frosali e l’attaccante Andrea Petagna. Il capitano e il centravanti saranno fuori a causa di un problema al flessore e lavoreranno per tornare a disposizione contro la Cremonese nel prossimo turno. Ci sarà invece Isak Vural nonostante un piccolo problema fisico accusato in Nazionale.

Le parole di Bianco

"Sono tutti convocati, anche Vural che era rientrato in anticipo per un piccolissimo problema. - ha detto Bianco in conferenza stampa - Tutti hanno avuto continuità di prestazioni, anche nelle Nazionali rispettive son stati ben allenati".