Inter, il giovane Thiago Romano può partire in prestito: ci sono Estudiantes e Panathinaikos
Thiago Romano, esterno offensivo classe 2006 in forza alla Primavera dell’Inter, è al centro dell’interesse di due club esteri. Secondo quanto raccolto da TMW sul giovane talento nerazzurro si sono infatti mossi il Panathinaikos, società nella quale il giocatore è cresciuto prima del trasferimento in Italia nell’estate 2024, e l’Estudiantes. Entrambe le squadre sarebbero pronte ad accogliere Romano con la formula del prestito, per garantirgli continuità e un percorso di crescita tra i professionisti.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
