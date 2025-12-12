Inter, il problema ad Acerbi costringe Ausilio a tornare sul mercato: Gila il profilo ideale

L'Inter è pronta a tornare sul mercato dei difensori, soprattutto alla luce dell'infortunio rimediato da Acerbi. Piero Ausilio ha a disposizione un budget tra i 20 e i 24 milioni ma, evidentemente, non vuole spendere tanto per. Le buone risposte date da Luis Henrique e Diouf nelle ultime gare hanno fatto svanire la possibilità che arrivasse un rinforzo per la fascia destra, mentre al centro della difesa qualcosa andrà fatto.

L’Inter cerca una soluzione con vista sul futuro. Nella casistica rientrano i discorsi, già ben avviati con l’Hajduk Spalato, per Branimir Mlacic, difensore centrale di 18 anni che verrà bloccato per scongiurare il rischio di aste: l’Inter potrebbe quindi decidere di prenderlo subito, facendolo crescere nell’Under 23 oppure lasciarlo in Croazia fino al termine della stagione, come fatto per Petar Sucic.

Ma serve anche un rinforzo per l'immediato e in tal senso va ricordato che La Lazio ha necessità di vendere per finanziare quel mercato in entrata che Maurizio Sarri attende dall’estate: il profilo che il ds nerazzurro e il suo vice hanno messo nel mirino corrisponde all’identikit di Mario Gila, 25 anni, ingaggio da 1,1 milioni (parametri perfetti per Oaktree) assistito da Alejandro Camano, procuratore anche di Lautaro Martinez, nonché – per quello che conta – giocatore segnalato al club già da Simone Inzaghi. La trattativa per il rinnovo di contratto dello spagnolo, in scadenza nel 2027, si è arenata a fronte di una richiesta di adeguamento sull’ingaggio attuale pari a 500mila euro netti, mentre per il cartellino, sottolinea oggi Tuttosport, può essere sufficiente presentare un’offerta da 20 milioni.