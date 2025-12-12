Chi affronterebbe la Fiorentina se la Conference finisse oggi? Rischio déjà vu
Chi affronterebbe la Fiorentina in Conference League se il torneo finisse oggi? I viola si ritroverebbero ai playoff in qualità di teste di serie e il sorteggio del 16 gennaio metterebbe di fronte alla squadra di Paolo Vanoli due opzioni: i cechi del Sigma Olmouc, attualmente 22esimi o i nord macedoni dello Shkendija, al momento 21esimi.
Proprio il Sigma fu il primo avversario della Fiorentina nella League Phase. La partita, giocata lo scorso 2 ottobre, terminò 2-0 per i viola grazie alle reti di Piccoli e Ndour. Lo Shkendija sarebbe invece una novità anche se c'è un precedente con le squadre italiane, ossia il Milan nei preliminari di Europa League 2017/18: finì con doppia vittoria dei rossoneri, per 6-0 a San Siro e per 0-1 in Macedonia del Nord.
In caso di qualificazione agli ottavi di finale, la proiezione attuale vedrebbe la Fiorentina contro una fra Sparta Praga e Samsunspor.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.