Inter, incontro con l'agente di Bisseck: sul tavolo una proposta di rinnovo con corposo aumento

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce come negli ultimi giorni, negli uffici dell’Inter in viale della Liberazione, Piero Ausilio ha avuto un incontro con il procuratore di Yann Bisseck, per avviare un confronto sul futuro contrattuale del difensore tedesco. Sebbene il centrale abbia rinnovato non molto tempo fa, con un sostanzioso adeguamento che lo ha portato a percepire circa 1,5 milioni di euro netti a stagione rispetto ai precedenti 750 mila, la sua crescita all’interno della rosa impone nuove valutazioni. Oggi Bisseck non è più una semplice alternativa, ma un elemento di rilievo nello scacchiere nerazzurro.

Non c’è urgenza immediata, considerando una scadenza fissata al 30 giugno 2029, ma la volontà comune è quella di riconoscere il valore acquisito dal giocatore. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un prolungamento fino al 2030 accompagnato da un ulteriore aumento dell’ingaggio. A Milano il classe 2000 è considerato un profilo affidabile e con ampi margini di crescita, tanto che la scorsa estate il club ha respinto un’offerta da 35 milioni del Crystal Palace, così come in passato aveva fatto fronte agli interessamenti del West Ham.

Il suo agente, con cui i rapporti sono ottimi, era presente anche a San Siro per Inter-Lecce, gara in cui però Bisseck non è stato impiegato. Finora il difensore ha collezionato 16 presenze stagionali, con un gol al Genoa e oltre 1300 minuti complessivi, soprattutto tra Champions League e le più recenti uscite in Serie A.