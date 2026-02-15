"Abbiamo voglia di vincere". Bisseck premia Chivu dopo Inter-Juve: "Il suo grande lavoro"

L'Inter sfonda il muro della Juventus nel finale del super match di San Siro con un gol al 90' di Zielinski. Yann Bisseck, autore dell'assist della rete che ha sancito il successo a tinte nerazzurre, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita ai microfoni di Inter TV: "Gol cercato e vittoria voluta, se siamo contenti? Si, cosa più importante è aver vinto. Dobbiamo far meglio perché oggi (ieri, ndr) siamo stati in difficoltà. Devo anche dire che hanno giocato bene loro".

Salute mentale e fisica sfoggiata dai nerazzurri, se questa sia la chiave: "Chivu sta facendo un grande lavoro, ci dice che spesso si decide con la testa. Abbiamo fatto bene le cose quando dovevamo farlo, ma dobbiamo migliorare e siamo soddisfatti".

Partita pazza, vittoria anche di testa, cosa sta facendo la differenza: "Penso che abbiamo voglia di vincere, sappiamo benissimo che abbiamo tanta qualità e ci manca stare in partita sempre, ma oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto bene e siamo contenti".

Ora si va in Norvegia per sfidare il Bodo/Glimt, con temperature rigide e una gara d'andata per i playoff di Champions League ostica per il campo in terreno sintetico. Ma Bisseck non si pone il problema, almeno per i gradi sotto zero: "Ho giocato in Danimarca, sono abituato!".