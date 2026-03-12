Inter, investimenti mirati per un nuovo ciclo: la linea di Oaktree per il futuro nerazzurro

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul futuro dell'Inter: adesso si programmano, con investimenti mirati sui cartellini e sconosciuti nel basso impero di Nanchino, la rosa 2026-27 avrà ancora di più il marchio del fondo americano. Oaktree pianifica una nuova epoca ma con ambizioni sempre alta: il doppio obiettivo sarà dunque non abbassare la qualità e provare a vincere, aiutandosi col player trading.

Autosufficienza e modernizzazione: le parole chiave dell'Inter di Oaktree

Oaktree vuole un club che non viva più di emergenza, ma che programmi su un periodo di media durata. Non è un caso che si spenda per modernizzare la società, al di là dello Sacro Graal del nuovo San Siro.

L’Under 23 è il ponte che mancava tra Primavera e Prima Squadra; una cifra intorno ai 100 milioni servirà per nuovi campi verdi per i ragazzi di Interello e i grandi ad Appiano, dove sarà aggiunta la foresteria per la seconda squadra. I lavori d’estate nel centro della Pinetina obbligheranno l’Inter del futuro a un’attività del passato: un ritiro in altura come i vecchi tempi, stavolta in Germania.