Atalanta, per Ederson e De Ketelaere obiettivo Inter. Anche per Raspadori rientro vicino

Turno di riposo ieri per l'Atalanta: oggi pomeriggio Palladino valuterà le condizioni degli infortunati. Per la partita contro la capolista della Serie A dovrebbe tornare Giorgio Scalvini. Il difensore aveva subito una forte contusione nella gara di settimana scorsa di Coppa Italia contro la Lazio. Per precauzione ha saltato l’Udinese e per squalifica il Bayern. Oggi quindi dovrebbe essere regolarmente al suo posto in campo.

Ederson può farcela per il Bayern Monaco, è tornato ad allenarsi

Cauto ottimismo anche per Ederson, riferisce la Gazzetta dello Sport: il brasiliano era fuori dal 17 febbraio a Dortmund a causa di un affaticamento muscolare. Il brasiliano ha lavorato a Zingonia in queste settimane e potrebbe tornare nella lista dei convocati per la gara di sabato. Per mettere nel mirino, chissà, il Bayern mercoledì.

Per Raspadori il rientro in campo è imminente

Diversa la situazione di Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori. Il belga era stato operato in artroscopia al ginocchio destro, dopo la lesione del menisco interno. La riabilitazione procede bene e potrebbe anche anticipare il rientro molto prima della sosta. Così come per Raspadori, vittima di uno stiramento di basso grado il 14 febbraio contro la Lazio in campionato, che però pare vicino al rientro in campo.